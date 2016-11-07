На кордоні з Польщею в чергах стоять понад 1200 авто

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Понеділок, 7 листопада 2016, 00:23

Станом на 22:00 6 листопада в чергах в пунктах пропуску на кордоні з Польщею стоять 1280 автомобілів.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

Так, в ПП "Устилуг" стоять 500 машин, "Рава-Руська" - 200, "Угринів" - 200, "Ягодин авто" - 200, "Краковець" - 100, "Грушів" - 60, "Шегині" - 20.

У пункті пропуску "Смільниця" черг немає.

На кордоні з Угорщиною в пункті пропуску "Вилок" стоять 25 авто.

На кордоні зі Словаччиною, Молдовою і Румунією автомобільних черг не зафіксовано.

Теми: Польща
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