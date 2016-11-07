У Маріуполі на Ж/Д станції виявили мішок з боєприпасами
6 листопада в Маріуполі в одному з вагонів на залізничній станції було виявлено мішок з боєприпасами.
Про це повідомили в прес-службі поліції Донецької області.
"Під час формування вагонів до відправки залізницею в одному з них виявлено мішок, в якому знаходилося 38 шашок, схожих на тротилові, та більше 1200 набоїв різного калібру", - йдеться в повідомленні.
Поліцейські проводять слідчі дії для встановлення обставин, при яких боєприпаси опинилися у потязі.
У поліції зазначили, що за результатами першочергових заходів факту буде дана правова оцінка.
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