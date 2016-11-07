Війська НАТО будуть тренуватися на східному фланзі в Польщі

00
0
Понеділок, 7 листопада 2016, 03:27

Війська НАТО, зокрема США, які будуть дислокуватися з наступного року в Польщі, будуть тренуватися на східному фланзі Альянсу.

Про це повідомив у неділю міністр національної оборони Польщі Антоній Мацеревич, передає "Укрінформ".

"Там (на заході) буде лише їх пункт постійної дислокації, але звідти їх будуть переміщувати на полігони на східній стіні", - повідомив Мацеревіч про плани навчань підрозділів американської бронетанкової бригади, яка з січня 2017 року буде розміщуватися в Польщі.

Він нагадав, що підрозділи цієї бригади будуть розташовані в населених пунктах Жагань, Свентошув, Сквежин та Болеславець на південному заході Польщі.

При цьому батальйонна тактична група НАТО, що складається з американських, британських та румунських військовослужбовців під командуванням США, буде дислокуватися в населеному пункті Ожиш на північному сході Польщі.

"Це - найближчий полігон і найближча база безпосередньо пов'язана з обороною Сувальського перешийка", - підкреслив Мацеревіч.

Сувальський перешийок - вузька частина території Польщі між Калінінградською областю РФ і Білоруссю, можливе захоплення якого відрізало би країни Балтії від решти території НАТО.

Теми: Польща НАТО
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
На кордоні з Польщею в чергах стоять понад 1200 авто 7 листопада 2016, 00:23
На кордоні з Польщею зменшилися черги 6 листопада 2016, 10:19
Більше заробляти та менше мати: чим відрізняються доходи українських та польських політиків 4 листопада 2016, 09:26
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Україна може надати "зелений коридор" для виведення військ РФ з Придністров'я
У Львові у житловому будинку стався вибух, загинула людина
Місія ОБСЄ зафіксувала збільшення обстрілів на Донбасі
Під час обстрілу Красногорівки поранено двох мешканців
Усі новини
Освідчення

Жінка витратила 2 роки, щоб ідеально освідчитися нащадкові Дюма

Вулична їжа

Нові учасники останньої в цьому сезоні "Уличной еды"