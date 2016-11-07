Трампа не підпускають до його Твіттера

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Понеділок, 7 листопада 2016, 09:05

Політичні радники кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа обмежили своєму наймачеві використання аккаунта в Twitter.

Таке рішення було прийнято, щоб уникнути небажаних напередодні виборів нападків на конкурентів, пише американське видання The New York Times, передає Ліга.

За даними джерел в штабі Трампа, сам він не може писати в мікроблог: це роблять після перевірок повідомлень його помічники.

Газета повідомляє, що Трамп демонстрував 13 мільйонам своїх передплатників "нефільтрований погляд" на деякі спірні питання, після чого його радники часто хапалися за голову. При цьому республіканець вважає соцмережі "безчесними ЗМІ".

Президентські вибори в США відбудуться в ніч на 9 листопада за київським часом.

Трампу протистоїть демократичний кандидат Хілларі Клінтон, яка, згідно з останніми опитуваннями, випереджає його на кілька відсотків.

Теми: США
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