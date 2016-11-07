Росія хоче вплинути на Україну, "щоб гору взяли здорові сили"

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Понеділок, 7 листопада 2016, 11:25

Росія хоче, щоб Україна відмовилася від "гуманітарної блокади" окупованих територій, і скаржиться на видавлювання російської мови.

Про це заявив постпред РФ при ОБСЄ Лукашевича на засіданні Постійної ради ОБСЄ, передає прес-служба МСЗ РФ.

"Як і раніше функціонує сайт "Миротворець", радикали погрожують і гноблять неугодних їм представників ЗМІ. З медіа-простору направлено витискається російська мова і культура, громадянам нав'язується уніфікована точка зору, в т.ч. спотворює історію", - поскаржився Лукашевич.

"На жаль, в Україні є сили, які у врегулюванні не зацікавлені. Причини можуть бути різні - вимоги ззовні, бажання отримати додаткові доходи з "сірих" корупційних схем, націоналістична "інтоксикація", - заявив він.

"Наше спільне завдання, я маю на увазі тільки тих, хто дійсно зацікавлений в світі в Україні, - надати такий вплив на ситуацію в Києві, щоб гору взяли здорові сили, що ставлять благополуччя всіх жителів України власних одномоментних амбіцій. Ми знаємо, що такий вплив може бути наданий. Пора збирати каміння, які ви розкидали", - заявив він.

Лукашевич заявив, що РФ підтримує ідею про складання "дорожньої карти" щодо подальших кроків врегулювання конфлікту на Донбасі.

"Вважаємо за необхідне забезпечити реалізацію "формули Ф.-В.Штайнмайєра" про порядок набуття чинності закону про особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей. Закликаємо Київ розблокувати набуття чинності закону про амністію і впритул зайнятися конституційною реформою, яка буде враховувати інтереси жителів Донбасу", - перерахував він вимоги РФ.

При цьому Росія вимагає, щоб Україна дозволила провезення товарів на окуповані території.

"Попереджаємо про необхідність запобігти гуманітарній катастрофі населення Південного Сходу і подальше відокремлення цього регіону від решти України. З цією метою Києву слід повністю відмовитися від гуманітарної блокади і приступити до виконання своїх державних соціальних зобов'язань", - вимагають в РФ.

Як відомо, РФ ввела на окупованій частині Донбасу рублі, возить туди "гуманітарні конвої".

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