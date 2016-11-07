Вибух у Львові стався через колекціонера боєприпасів – поліція

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Понеділок, 7 листопада 2016, 11:29

За попередньою інформацією, вибух в неділю у львівській квартирі стався через боєприпас, який мешканець квартири – "чорний археолог" розшукав та приніс додому.

Про це повідомляє прес-служба поліції Львівської області.

Як встановили правоохоронці, загиблий займався пошуками та колекціонуванням боєприпасів, зброї та елементів військового спорядження часів Першої та Другої світових війн.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України. Правоохоронці встановлюють обставини події, проводиться досудове розслідування.

Як відомо, внаслідок цього вибуху в багатоквартирному будинку загинув 33-річний чоловік та були частково пошкоджені перекриття будинку.

Теми: Львів вибух
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