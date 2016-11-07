Богуслаєв отримав півмільйона компенсації за відрядження і має 7 фірм в РФ

Нардеп В'ячеслав Богуслаєв, який із запізненням подав декларацію, зареєстрував півмільйона гривень компенсації за витрати під час відрядження, колекцію зброї та 7 компаній в Росії.

Така інформація міститься у електронній декларації Богуслаєва, поданій із запізненням.

Нардеп зареєстрував колекцію зброї майстрів 18-20 сторічь, що складається з 224 одиниць. Богуслаєв додав, що вся колекція експонується в музеї техніки.

Крім того, Богуслаєву належить 10 картин, та ще колекцію 15 одиниць антикварних виробів. При цьому він не конкретизував, про що саме йдеться.

Богуслаєв володіє на 50% чотирма товарними знаками.

Богуслаєв має квартиру у Генічеську, житловий будинок площею 475,5 квадратних метри і ділянку 1500 квадратних метри у Сонячному Запорізької області.

Дружина Богуслаєва Олена володіє будинком площею 280,4 кв. м, земельною ділянкою (1 500 кв. м) і гаражем (41 кв. м) у Запорізькій області.

У деклараціях депутата за 2013-2015 року, які опубліковані на сайті Ради, дружина нерухомість не вказувала.

Нардеп задекларував 70080 гривень депутатської зарплатні. Готівкою депутат задекларував 125 тис. гривень, а його дружина - 30 тис. гривень. Богуслаєв зберігає 35 тис. російських рублів на рахунках у Першому українському міжнародному банку (ПУМБ).

Богуслаєв є кінцевим бенефіціаром у семи компаніях, зареєстрованих в РФ. Так, він володіє ТОВ "Дубненські мотори", ЗАТ "Енерго Сервіс", ЗАТ "Борисфен", ЗАТ "Борісфен-ТНП", ТОВ "Східноно-европейський альянс", ТОВ "Курапово", ТОВ "Гелекоптерні комплекси та багатофункціональні системи".

Жодних українських компаній Богуслаєву не належать.

При цьому Богуслаєв і його дружина є власниками акцій АТ Мотор січ. Самому нардепу належать акції ПАТ "Неос Банк" та ПАТ "Василівський хлібокомбінат".

Богуслаєву належить 20% ТОВ "ЕЛВІСТ", його дружині належить 51% ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗОЛОТА АЙСТРА", 16,7% ПП "АЗОВ ТРЕЙД-ХХІ". Олена Богуслаєва також володіє 100% ТОВ "ІННОВА", 16% "СПІВДРУЖНІСТЬ АВІА БУД", 35% ТОВ "КАРБОКОМ".

Богуслаєв має 80% у російському підприємстві ТОВ "Лосиний острів", 90% у російському ТОВ "МАП Юніон" і 2,5% у російському ЗАТ "Юпітер-2".

Як повідомлялося, у 2015 роцы Богуслаєв задекларував 9 741 062 гривні доходів і 14 307 799 гривень на банківських рахунках, дружина - 6 451 951 гривню на банківських рахунках в 2015 році.

У 2013 році Богуслаєв дуже різко висловлювався проти євроінтеграції.

Оксана Коваленко, УП