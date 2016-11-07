Богуслаєв отримав півмільйона компенсації за відрядження і має 7 фірм в РФ

00
0
Понеділок, 7 листопада 2016, 12:27

Нардеп В'ячеслав Богуслаєв, який із запізненням подав декларацію, зареєстрував півмільйона гривень компенсації за витрати під час відрядження, колекцію зброї та 7 компаній в Росії.

Така інформація міститься у електронній декларації Богуслаєва, поданій із запізненням.

Нардеп зареєстрував колекцію зброї майстрів 18-20 сторічь, що складається з 224 одиниць. Богуслаєв додав, що вся колекція експонується в музеї техніки.

Крім того, Богуслаєву належить 10 картин, та ще колекцію 15 одиниць антикварних виробів. При цьому він не конкретизував, про що саме йдеться.

Богуслаєв володіє на 50% чотирма товарними знаками.

Богуслаєв має квартиру у Генічеську, житловий будинок площею 475,5 квадратних метри і ділянку 1500 квадратних метри у Сонячному Запорізької області.

Дружина Богуслаєва Олена володіє будинком площею 280,4 кв. м, земельною ділянкою (1 500 кв. м) і гаражем (41 кв. м) у Запорізькій області.

У деклараціях депутата за 2013-2015 року, які опубліковані на сайті Ради, дружина нерухомість не вказувала.

Нардеп задекларував 70080 гривень депутатської зарплатні. Готівкою депутат задекларував 125 тис. гривень, а його дружина - 30 тис. гривень. Богуслаєв зберігає 35 тис. російських рублів на рахунках у Першому українському міжнародному банку (ПУМБ).

Богуслаєв є кінцевим бенефіціаром у семи компаніях, зареєстрованих в РФ. Так, він володіє ТОВ "Дубненські мотори", ЗАТ "Енерго Сервіс", ЗАТ "Борисфен", ЗАТ "Борісфен-ТНП", ТОВ "Східноно-европейський альянс", ТОВ "Курапово", ТОВ "Гелекоптерні комплекси та багатофункціональні системи".

Жодних українських компаній Богуслаєву не належать.

При цьому Богуслаєв і його дружина є власниками акцій АТ Мотор січ. Самому нардепу належать акції ПАТ "Неос Банк" та ПАТ "Василівський хлібокомбінат".

Богуслаєву належить 20% ТОВ "ЕЛВІСТ", його дружині належить 51% ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗОЛОТА АЙСТРА", 16,7% ПП "АЗОВ ТРЕЙД-ХХІ". Олена Богуслаєва також володіє 100% ТОВ "ІННОВА", 16% "СПІВДРУЖНІСТЬ АВІА БУД", 35% ТОВ "КАРБОКОМ".

Богуслаєв має 80% у російському підприємстві ТОВ "Лосиний острів", 90% у російському ТОВ "МАП Юніон" і 2,5% у російському ЗАТ "Юпітер-2".

Як повідомлялося, у 2015 роцы Богуслаєв задекларував 9 741 062 гривні доходів і 14 307 799 гривень на банківських рахунках, дружина - 6 451 951 гривню на банківських рахунках в 2015 році.

У 2013 році Богуслаєв дуже різко висловлювався проти євроінтеграції.

Оксана Коваленко, УП

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Саакашвілі поки що не планує залишати Одесу
За добу в зоні АТО поранено 5 бійців – штаб
СААКАШВІЛІ ПОДАВ У ВІДСТАВКУ
Новинський переніс повернення до України на день
Усі новини
Улюбленці

З дітьми варто говорити про смерть домашніх тварин

День міста і свято села

Скільки коштують "безкоштовні" концерти українських артистів