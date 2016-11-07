Ярош: я не декларував трофейні БМП, міномети і гармати

Нардеп Дмитро Ярош, який у лютому презентував Національний рух "Державницька ініціатива Яроша" заявив, що не декларував трофейну зброю, оскільки на неї немає документів.

Про це він розповів в інтерв'ю "Українській правді".

"Я запитував у юристів, чи декларувати трофейні БМП, міномети, гармати. Вони уточнили, чи є на них документи. Немає. Тому, відповідно, їх не задекларував. Тобто, колекція трофейна в мене є", - сказав він.

Водночас за його словами великі статки чиновників мають перевіряти антикорупційні органи.

"Я не більшовик. Якщо воно законне й не крадене – то хай собі збирають. Але, зрозуміло, що у багатьох походження тих грошей сумнівне, м'яко кажучи. Але це не моя справа. Постворювали антикорупційних органів – хай вони й розбираються", - сказав він.

Водночас Ярош розповів, що його сім'я переважно живе на його зарплату.

"Крім того, два зяті воюють, вони мають якусь матеріальну допомогу. В нас – це єдиний котел. І декларувати ці кошти якось не доводиться. Повірте, я ніколи не крав і красти не буду", - сказав він.

Як відомо, 24 лютого Екс-лідер "Правого сектору", народний депутат Дмитро Ярош презентував львівським журналістам свою нову політсилу - Національний рух "Державницька ініціатива Яроша (ДІЯ)".