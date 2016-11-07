Марушевська поки не збирається слідом за Саакашвілі

Начальник митниці Одеської області Юлія Марушевська, незважаючи на відставку Михеіл Саакашвілі, не збирається залишати свій пост.

Про це в коментарі "Українській правді" повідомила завідувач сектору розгляду звернень та забезпечення доступу до публічної інформації Одеської митниці Олена Гусєва.

"На сьогодні є тверде бажання Юлії Леонідівни залишатися на своїй посаді і продовжувати розпочаті реформи", - сказала вона.

"На сьогодні набрані співробітники Відкритого митного простору, закінчується його ремонт, і можна його запускати. Реформи не повинні закінчуватися таким чином", - сказала вона.

"На скільки буде сильним опір і чи вдасться його подолати, покаже час", - додала Гусєва.

Як відомо, в понеділок зі своєї посади пішов глава поліції Одеської області Гіоргі Лорткіпанідзе.

Трохи пізніше глава Одеської області Михайло Саакашвілі подав у відставку. Однією з причин він назвав зрив запуску Відкритого митному просторі, гроші на який "розікрали".

Він також звинуватив у зриві роботи особисто президента Петра Порошенка.

Марушевська є членом команди Саакашвілі.

Вона, Саакашвілі і Порошенко були присутні на відкритті Центру обслуговування громадян у 16 жовтня 2015 року. Однак нещодавно Саакашвілі повідомив про закриття центру через ухвалення і підписання президентом "антирейдерського" закону, який нібито блокує фінансування установи.

Оксана Коваленко, УП