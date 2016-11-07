ГПУ закрила справу про збагачення члена НАЗК Рябошапки

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Понеділок, 7 листопада 2016, 14:13

Генпрокуратура закрила справу про незаконне збагачення екс-заступника міністра юстиції, члена Національного агентства з питань запобігання корупції Руслана Рябошапки.

Про це повідомляє zn.ua з посиланням на постанову ГПУ.

"У кримінальному провадженні про незаконне збагачення 03.11.2016 прийнято рішення про закриття за відсутністю в діянні Рябошапки Р. Р. Склад кримінального злочину за такими підставами", – йдеться в документі.

13 жовтня суд надав слідчим доступ до розширених банківських виписок про рух коштів карткового рахунку Руслана Рябошапки у період з 1 вересня по 30 листопада 2015 року. У момент нарахування цих коштів Рябошапка був заступником міністра юстиції, а в березні 2016 року був обраний членом НАПК, де займається питаннями антикорупційної політики та запобігання конфлікту інтересів.

Раніше екс-заступник голови СБУ Віктор Трепак назвав дві причини "удару" прокуратури по Рябошапці.

"Мені вже неодноразово доводилося казати про спроби президента встановити повний контроль над антикорупційною сферою. Зараз буде чергова спроба поставити під його контроль спеціальні антикорупційні органи. У зв'язку з цим симптоматично, що першою жертвою е-декларування став член НАЗК Р. Рябошапка, за фактом нібито незаконного збагачення якого прокуратура розпочала кримінальне провадження. При тому, що це не компетенція прокуратури, і цей факт вже перевіряло НАБУ", – пише Трепак.

Як відомо, у серпні депутати Антон Геращенко та Іван Винник, намагаючись переконати всіх у начебто неготовності системи електронного декларування, продемонстрували розміщену в ній підроблену декларацію Рябошапки.

Пізніше прокуратура міста Києва відкрила кримінальне провадження за зверненням нардепа Івана Вінника щодо незаконного збагачення Рябошапки.

Той звинувачував Рябошпаку у незаконному отриманні коштів від ПРООН.

Рябошапка пояснив, що справді отримав кошти на свій рахунок від ПРООН, оскільки був експертом цієї організації і працював на неї за контрактами.

Теми: НАЗК корупція Генпрокуратура
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