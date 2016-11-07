У Порошенка сказали, коли підпишуть звільнення Саакашвілі

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Понеділок, 7 листопада 2016, 14:57
ТАРС

Президент Петро Порошенко підпише відставку Міхеіла Саакашвілі в разі надходження відповідного подання від уряду.

Про це "Українській правді" повідомили у прес-службі президента.

"Якщо Кабінет Міністрів України внесе подання, президент України підпише відставку Саакашвілі. При цьому будуть проаналізовані справжні підстави для його звільнення", - зазначили в АП. 

"Українська правда" вже звернулася по коментар до речника прем'єра Володимира Гройсмана - Дмитра Столярчука.

Як відомо, в понеділок зі своєї посади пішов глава поліції Одеської області Гіоргі Лорткіпанідзе.

Трохи пізніше глава Одеської області Михайло Саакашвілі подав у відставку. Однією з причин він назвав зрив запуску Відкритого митному просторі, гроші на який "розікрали".

Він також звинуватив у зриві роботи особисто президента Петра Порошенка.

Саакашвілі і Порошенко були присутні на відкритті Центру обслуговування громадян у 16 жовтня 2015 року. Однак нещодавно Саакашвілі повідомив про закриття центру через ухвалення ВР і підписання президентом  "антирейдерського" закону, який нібито блокує фінансування установи.

Українська правда

Теми: Саакашвілі Порошенко Одеська область
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IP: 194.44.12.---Seventen07.11.2016 15:38
По ходу гарантус здувся, сукашвіллі з ним зробив те що юля з ющенко. Прийдеться знову напитись пороху, а що йому робити, бабло для нього на першому місці. І за все відповісти прийдеться, за те що людей послав на ато, а потім тут їх лишив ніз чим, так як насіров взагалі тих хто повернувся з сходу позвільняв, за те що з країною зробив за все!!!!!!!!!!!!!!! поміняв честь і совість на бабло!
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