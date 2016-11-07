В грузинській партії Саакашвілі назвали його відставку логічною

Один з лідерів грузинської партії Міхеіла Саакашвілі "Єдиний національний рух" Давид Дарчіашвілі вважає, що залишився без підтримки центральної української влади Саакашвілі повинен був піти з посади.

Про це він сказав журналістам у понеділок, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Особливо останнім часом було видно, що в Україні у Міхеіла Саакашвілі немає політичної підтримки, немає підтримки з боку центральної української влади. Його рішення піти з поста було обумовлено існуючою соціально-політичною системою в Україні", – сказав він.

Він вважає, що Саакашвілі залишиться в українській політиці в якості незалежного опозиційного політика.

"Це, напевно, не означає, що Саакашвілі буде в опозиції з усіма українськими політичними силами. Знаю, що у нього нормальні стосунки з президентом Порошенком", – додав Дарчіашвілі.

При цьому він зазначив, що поки не знає подальших планів Саакашвілі.

Як відомо, у понеділок Саакашвілі повідомив, що подав заяву про відставку. Він мотивував це тим, що центральна влада підтримує корупціонерів Одеської області.

Також він додав, що був приголомшений статками, які чиновники вказали у своїх електронних деклараціях.