Саакашвілі може очолити нову партію вже в лютому - нардеп

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Понеділок, 7 листопада 2016, 16:08

Після відставки Міхеіла Саакашвілі процес створення політичної партії "Хвиля" може прискоритися.

Про це повідомила член ініціативної групи зі створення партії "Хвиля", народний депутат Наталія Новак (БПП), передає Інтерфакс-Україна.

Так, відповідаючи на питання, чи може Саакашвілі після відставки з посади голови Одеської обласної державної адміністрації очолити нову партію, Новак сказала: "Я, звичайно, це допускаю. Власне, партії немає, є тільки ініціативна група зі створення цієї партії. Можливо, піде процес прискорення (створення - ІФ) цієї партії, в результаті якого, дійсно, Міхеіл Саакашвілі її очолить".

Разом з тим, Новак зазначила, що поки ініціативна група таке питання не розглядала.

За її словами, установчий з'їзд партії може відбутися в лютому. "Він (з'їзд - ред.) планувався кілька разів. Останній раз він планувався на листопад, потім на грудень. Можливо, він відбудеться в лютому місяці", - сказала Новак.

Як відомо, у понеділок голова Одеської обласної державної адміністрації Михайло Саакашвілі заявив, що подає у відставку.

Особа Саакашвілі обговорювалася в колі громадських активістів, як "драйвера нової політичної сили".

Зокрема, екс-заступник генерального прокурора Давид Сакварелідзе весною заявляв, що "Саакашвілі буде з нами, звичайно. І, він буде одним з ідеологів і драйверів цієї нової партії".

Влітку народний депутат Віктор Чумак повідомив, що номінаційний комітет активно відбирає людей, які стануть членами нової всеукраїнської партії "Хвиля", яку може очолити Саакашвілі.

Теми: Саакашвілі партія
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IP: 195.78.69.---Naim07.11.2016 16:12
Это чтобы Тимошенко конкуренцию сделать?
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