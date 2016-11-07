Саакашвілі може очолити нову партію вже в лютому - нардеп
Після відставки Міхеіла Саакашвілі процес створення політичної партії "Хвиля" може прискоритися.
Про це повідомила член ініціативної групи зі створення партії "Хвиля", народний депутат Наталія Новак (БПП), передає Інтерфакс-Україна.
Так, відповідаючи на питання, чи може Саакашвілі після відставки з посади голови Одеської обласної державної адміністрації очолити нову партію, Новак сказала: "Я, звичайно, це допускаю. Власне, партії немає, є тільки ініціативна група зі створення цієї партії. Можливо, піде процес прискорення (створення - ІФ) цієї партії, в результаті якого, дійсно, Міхеіл Саакашвілі її очолить".
Разом з тим, Новак зазначила, що поки ініціативна група таке питання не розглядала.
За її словами, установчий з'їзд партії може відбутися в лютому. "Він (з'їзд - ред.) планувався кілька разів. Останній раз він планувався на листопад, потім на грудень. Можливо, він відбудеться в лютому місяці", - сказала Новак.
Як відомо, у понеділок голова Одеської обласної державної адміністрації Михайло Саакашвілі заявив, що подає у відставку.
Особа Саакашвілі обговорювалася в колі громадських активістів, як "драйвера нової політичної сили".
Зокрема, екс-заступник генерального прокурора Давид Сакварелідзе весною заявляв, що "Саакашвілі буде з нами, звичайно. І, він буде одним з ідеологів і драйверів цієї нової партії".
Влітку народний депутат Віктор Чумак повідомив, що номінаційний комітет активно відбирає людей, які стануть членами нової всеукраїнської партії "Хвиля", яку може очолити Саакашвілі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.