Держдума РФ хоче перевірити, чи фінансує "Альфа-Банк" українську армію

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Понеділок, 7 листопада 2016, 16:21

Держдума РФ розгляне 9 листопада запит до генпрокуратури, ФСБ і Слідчого комітету РФ у зв'язку з повідомленнями ЗМІ про можливу причетність структур "Альфа-Банку" до фінансування українських військових.

Про це заявив перший заступник керівника правлячої фракції "Єдина Росія" Андрій Ісаєв, повідомляє ТАСС.

"З цікавих ініціатив, які передбачається підтримати фракцією, це ініціатива нашого колеги Євгена Федорова, який запропонував зробити парламентський запит "Альфа-Банку" у зв'язку з його (ймовірним) фінансуванням так званої антитерористичної операції ... Він підтримується фракцією", – сказав Ісаєв.

Депутат Федоров, посилаючись на повідомлення в інтернеті, попросив перевірити факт того, що українські військовослужбовці отримують зарплату через відділення українського "Альфа - Банку".

"Таким чином, кошти державного бюджету України, з якого повинні фінансуватися військовослужбовці її збройних сил, надходять на рахунки приватного комерційного банку і використовуються для виплати зарплат в зоні антитерористичної операції українським силовикам, відповідальним за загибель тисяч громадян в ході збройного конфлікту на південному сході цієї країни", – заявив єдинорос.

Держдума "звертається в Генпрокуратуру РФ, ФСБ РФ і Слідчий комітет РФ з проханням провести перевірки в межах своєї компетенції... та за наявності підстав вжити заходів відповідно до законодавства", йдеться в проекті запиту.

Український "Альфа-Банк" і російський "Альфа-Банк" мають спільних акціонерів, найбільшими бенефіціарами банку є Михайло Фрідман і Герман Хан.

У свою чергу в прес-службі "Альфа-банку" на запит "Української правди" повідомили, що "Альфа-Банк Україна завжди був і залишається на позиціях бути поза політикою".

"У зв'язку з цим, ми можемо однозначно і чітко заявити, що "Альфа-Банк Україна" ніколи не фінансував і не планує в будь-якій формі фінансувати сторони, що перебувають у стані збройного конфлікту", – заявили у банку.

Теми: АТО Росія банки
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