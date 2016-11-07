Справа про корупцію на ОПЗ: суд скасував домашній арешт Щурікова

00
0
Понеділок, 7 листопада 2016, 17:32

Апеляційний суд Києва обмежив термін домашнього арешту першого заступника голови правління "Одеського припортового заводу" Миколи Щурікова 7 листопада.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на повідомлення суду.

За рішенням Солом'янського райсуду Києва Щурик повинен був знаходитися під домашнім арештом до 14 листопада.

Як відомо, Національне антикорупційне бюро України у жовтні завершило досудове розслідування відносно Щурікова та першого заступника голови правління "Нафтогазу" Сергія Переломи, підозрюваних у розтраті коштів держпідприємства більш ніж на 200 млн грн з травня по грудень 2015 року.

За версією слідства, підозрювані організували схему з виведення коштів шляхом закупівлі за завищеними цінами природного газу для потреб заводу.

Теми: ОПЗ корупція суд Нафтогаз
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
П'ять сценаріїв для ОПЗ 7 листопада 2016, 10:51
Конкурс з продажу ОПЗ відбудеться 14 грудня 31 жовтня 2016, 09:53
НАБУ завершило досудове розслідування щодо Переломи та Щурікова 26 жовтня 2016, 19:32
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Уряд погодить заяву Саакашвілі про звільнення, коли вона надійде
Саакашвілі може очолити нову партію вже в лютому - нардеп
Аласанію офіційно звільнили з НТКУ
У Порошенка сказали, коли підпишуть звільнення Саакашвілі
Усі новини
Музика

Куди зникають гурти. "Димна Суміш"

День міста і свято села

Скільки коштують "безкоштовні" концерти українських артистів