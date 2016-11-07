Гройсман пообіцяв пильнувати Одещину

00
1
Понеділок, 7 листопада 2016, 19:36

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман пообіцяв взяти під контроль Одеську область, доки там не призначать нового голову адміністрації замість Міхеіла Саакашвілі.

Про це він написав на своїй Facebook-сторінці.

"Голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі сьогодні заявив, що йде у відставку. Що ж, це його право і його рішення. Не буду ані критикувати його, ані захищати. Мене як прем'єр-міністра України зараз найбільше хвилює ситуація в Одеській області", - зазначив Гройсман.

"Відповідно до чинного законодавства, якщо президент задовольнить заяву голови ОДА, принаймні місяць після цього триватиме конкурс на призначення нового голови. Хочу зі свого боку запевнити одеситів, що поки область залишатиметься без першого керівника регіону, ситуація на Одещині буде на моєму особистому контролі", - додав він.

Як відомо, у понеділок голова Одеської обласної державної адміністрації Михайло Саакашвілі заявив, що подає у відставку.

Українська правда

Теми: Гройсман Саакашвілі
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Гройсман про бюджет: Я розумію, як людям важко жити 7 листопада 2016, 10:21
Гройсман похвалився досягненням уряду - безпілотним броньовиком 6 листопада 2016, 14:29
Гройсман розповів, на що пішов третій транш від МВФ 5 листопада 2016, 00:21
Коментарі — 1
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 46.119.253.---Strelko Yuriy07.11.2016 21:59
Саакашвили потерля свой шанс стать хорошим украинским политиком, когда увлекся интригами Банковой. Его попользовали для решения вопросов выгодных АП, а обещанного за это не дали. Вот теперь МИхо решил войну объявить. Только у него нет ни ресурсов, ни репутации.
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
У Порошенка думають, ким замінити Саакашвілі
Уряд погодить заяву Саакашвілі про звільнення, коли вона надійде
Саакашвілі може очолити нову партію вже в лютому - нардеп
Аласанію офіційно звільнили з НТКУ
Усі новини
Музика

Куди зникають гурти. "Димна Суміш"

День міста і свято села

Скільки коштують "безкоштовні" концерти українських артистів