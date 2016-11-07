Кононенко каже, що на місце Саакашвілі не хоче

Депутат фракції БПП Ігор Кононенко не має наміру брати участь у конкурсі на посаду голови Одеської обласної державної адміністрації у випадку відставки Михайла Саакашвілі.

Про це Кононенко сказав в ефірі "112 каналу".

"Я не планую подавати документи на конкурс", - сказав він.

При цьому Кононенко зазначив, що виступає за те, щоб Саакашвілі залишився на посаді губернатора й завершив початі ним реформи.

Як відомо, у понеділок голова Одеської обласної державної адміністрації Михайло Саакашвілі заявив, що подає у відставку.

В Адміністрації президента обговорюють кілька кандидатур на посаду губернатора Одеської області.

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