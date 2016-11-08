Франція повинна втрутитися у справу Сущенка - Фейгін

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Вівторок, 8 листопада 2016, 01:39

Франція повинна негайно втрутитися в ситуацію і проявити свою позицію з приводу неправомірно затриманого у Москві журналіста Укрінформу Романа Сущенка.

Про це адвокат журналіста Марк Фейгін розповів в ексклюзивному інтерв'ю Укрінформу.

"Ми плануємо активізувати роботу по справі Сущенка у Франції. Адже Роман Володимирович акредитований там при усіх відомствах. Тому Франція повинна негайно втрутитися в ситуацію і проявити свою позицію з цього приводу", - вважає Фейгін.

При цьому він нагадав, що у Франції розпочалися праймеріз (23 квітня 2017 року в країні відбудуться президентські вибори).

"Ми маємо намір домагатися підтримки в Адміністрації нинішнього президента, загалом - від офіційних кіл країни", - резюмував адвокат.

Як відомо, 2 жовтня паризький кореспондент агенції "Укрінформ" Роман Сущенко, який­ прибув до Росії у приватних справах, був затриманий у Москві, де його звинуватили в шпигунстві.

У ФСБ заявили, що Сущенко є співробітником головного управління розвідки Міноборони України.

У Головному управлінні розвідки називають фейком заяву ФСБ Росії про те, що журналіст "Укрінформу" є розвідником Головного управління розвідки.

Лефортовський суд Москви 1 жовтня заарештував Сущенка на 2 місяці.

Україна вимагає негайного звільнення затриманого в РФ українського журналіста та відповідної реакції від ОБСЄ, РЄ та інших структур.

З вимогою звільнити Сущенка виступила низка міжнародних інституцій, зокрема Репортери без кордонів та уповноважена ОБСЄ з питань свободи слова Дуня Міятович.

Теми: Сущенко Росія Франція
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