В АП кажуть, що хотіли звільнити Саакашвілі ще влітку

Голову Одеської Облдержадміністрації Міхеіла Саакашвілі, який заявив про своє звільнення, планували відправити у відставку ще влітку.

Про це з посиланням на Адміністрацію президента України повідомляє Громадське.

"Відставка готувалась влітку, але під час особистої зустрічі Саакашвілі і президента були досягнуті домовленості, що це відкладається за особистим зобов'язанням Саакашвілі виконати ряд вимог", — повідомили в АП.

Зокрема йшлось про будівництво траси Одеси — Рені, запуск "єдиного вікна" на Одещині та ряд інших вимог.

"Нічого з цього не було виконано. Саакашвілі просто зіграв на випередження, щоб це виглядало красивіше, сам пішов, а не відставили" — заявили в АП.

Указ про звільнення Саакашвілі з посади очільника Одеської ОДА буде готовий в середу, коли президент повернеться з відрядження у Словаччину.

"Деталі про незадоволення роботою теж будуть" — підсумували в Адміністрації.

При цьому, в Адміністрації президента обговорюють кілька кандидатур на посаду керівника Одеської області. Чітких кандидатур поки немає, але обговорюється можливість призначення когось з колишніх голів Одеської ОДА. Також на Банковій обговорюють кандидатуру Анатолія Урбанського, який очолює Одеську обласну раду і є членом партії БПП.

Як відомо, у понеділок голова Одеської обласної державної адміністрації Михайло Саакашвілі заявив, що подає у відставку.

Особа Саакашвілі обговорювалася в колі громадських активістів, як "драйвера нової політичної сили".

Зокрема, екс-заступник генерального прокурора Давид Сакварелідзе весною заявляв, що "Саакашвілі буде з нами, звичайно. І, він буде одним з ідеологів і драйверів цієї нової партії".

Влітку народний депутат Віктор Чумак повідомив, що номінаційний комітет активно відбирає людей, які стануть членами нової всеукраїнської партії "Хвиля", яку може очолити Саакашвілі.