Молодь Молдови вибачилась за Додона

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Вівторок, 8 листопада 2016, 03:15

Представники молдавського молодіжного руху провели перед Посольством України в Кишиневі флешмоб "Нам соромно за Додона. Вибачте, будь ласка!".

Про це повідомляє Укрінформ.

Акція була проведена у зв'язку з озвученими раніше заявами кандидата на пост президента Молдови від Партії соціалістів Ігоря Додона про те, що "Крим належить Росії".

"Ми дуже жалкуємо про те, що Ігор Додон дозволив собі такі висловлювання. Україна – суверенна держава, і замість того, щоб прагнути допомогти сусідній державі зберегти свою цілісність, Додон підтримує сепаратизм", - заявив один з учасників акції.

 
ukrinform

Як повідомлялося, у Верховній Раді чекають від Служби безпеки України реакції на заяви кандидата у президенти Молдови Ігоря Додона про "російський Крим".

Віце-спікер Ірина Геращенко зачитала депутатський запит до голови СБУ щодо ухвалення рішення про заборону в’їзду на територію Україну громадянину Молдови Додону Ігорю Миколайовичу 1975 року народження за висловлювання, що містять ознаки посягання на територіальну цілісність та недоторканність України.

30 жовтня у Молдові відбувся перший тур президентських виборів, у якому лідирував кандидат від Партії соціалістів Ігор Додон.

Раніше він заявляв, що Крим належить Російській Федерації.

Додон виступає за федералізацію Молдови й надання особливого статусу Придністров'ю, на що потрібно провести референдум.

Теми: Молдова Крим
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