Бойовики "ЛНР" взяли в полон луганського суддю

У полон до бойовиків так званої "ЛНР" потрапив суддя Апеляційного суду Луганської області Віталій Руденко.

Про це повідомив перемовник з питань обміну Олег Котенко в коментарі Громадському радіо.

Так, стало відомо, що бойовики викрали суддю ще три тижні тому, коли він їхав в непідконтрольний українським військовим Краснодон на похорон батька.

За інформацією Котенка, офіційно про викрадення судді українська сторона не повідомляла, оскільки його сподівалися швидко обміняти.

"Суддя домовлявся зі своїм знайомим з "ЛНР", що той йому допоможе зробити „зелену дорогу", і він зможе приїхати в місто Краснодон і поховати батька", — розповідає Котенко.

Він також повідомив, що після того, як чоловік заїхав на блокпост, де його зупинили та перевірили документи, було викликано т.з. "МГБ", яке й затримало суддю.

"Одразу після затримання нам надійшов дзвінок із тим, що ось таке трапилось, і ми одразу вступили до переговорного процесу. Люди, які його затримували, сказали, що жодних претензій не мають, і ймовірніше за все, що його у понеділок відпустять. Ми чекали, проте виявилося, що втрутилася Оля Купцева, і він піде на обмін", — додав перемовник.

Він зазначає, що п’ять днів тому Руденку висунули обвинувачення у "державній зраді". Суддю звинуватили в тому, що він нібито своїм рішенням заарештував директора водоканалу, через що "ЛНР" залишилася без води.

"Наразі він знаходиться в "СІЗО". Його не катували", — додав Котенко.

За словами перемовника, полонений також не визнає своєї провини, та водночас за інформацією дружини Руденка, він все ж таки щось підписував.

Українська сторона також підтверджує, що Руденко є у списках на обмін.

Котенко також зазначив, що СБУ офіційно не повідомляла про викрадення судді, а єдиною, хто з політиків згадав про це є Ірина Геращенко, проте й вона не називала імені полоненого.