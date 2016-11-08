Режим Асада і ВКС РФ застосували біля Дамаска запалювальні бомби

15 переглядів
0
Вівторок, 8 листопада 2016, 05:43

В результаті атаки сил режиму Башара Асада та ВКС Росії на підконтрольні опозиції райони Дамаска загинули мирні жителі.

Про це повідомляє агентство "Анадолу" з посиланням на Управління цивільної оборони Сирії.

Сили режиму Асада піддали артобстрілу район Хареста на північному сході Дамаска, в результаті чого загинули три і поранення отримали 20 осіб. Поранені доставлені в польові госпіталі.

Крім того, авіація режиму Асада і ВКС Росії завдали ударів по житлових районах в передмістях Дамаска - Східна Гута і Дума, в результаті чого загинуло і поранено безліч мирних жителів.

При цьому повідомляється, що авіація застосувала проти мирного населення запалювальні бомби.

Теми: Сирія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
США: Російські "гуманітарні паузи" не покращують ситуації в Алеппо 8 листопада 2016, 02:36
В Ірландії посольство РФ закидали "скривавленими" іграшками 5 листопада 2016, 22:29
Посольство РФ в Лондоні закидали пластиковими кінцівками 3 листопада 2016, 18:39
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
У Порошенка думають, ким замінити Саакашвілі
Уряд погодить заяву Саакашвілі про звільнення, коли вона надійде
Саакашвілі може очолити нову партію вже в лютому - нардеп
Аласанію офіційно звільнили з НТКУ
Усі новини
Кіно на БЖ

7 найкращих фільмів листопада

День міста і свято села

Скільки коштують "безкоштовні" концерти українських артистів