В Боснії заарештували підозрюваного у замаху на прем’єра Сербії

Поліція Боснії заарештувала підозрюваного у причетності до зброї, яку виявили поряд з будинком батьків прем'єр-міністра Сербії Александра Вучича.

Про це повідомляє Associated Press.

Чоловіка затримали у місті Баня-Лука на прохання сербської поліції. Його обвинувачують у зберіганні і торгівлі зброєю і вибуховими речовинами.

Затриманий був переданий боснійській прокуратурі для екстрадиції.

Як повідомлялося, поліція Сербії виявила декілька ручних гранат, гранатомет і велику кількість боєприпасів для автомату і снайперської зброї неподалік від будинку прем’єр-міністра Александра Вучича.