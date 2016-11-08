В Боснії заарештували підозрюваного у замаху на прем’єра Сербії

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Вівторок, 8 листопада 2016, 06:01

Поліція Боснії заарештувала підозрюваного у причетності до зброї, яку виявили поряд з будинком батьків прем'єр-міністра Сербії Александра Вучича.

Про це повідомляє Associated Press.

Чоловіка затримали у місті Баня-Лука на прохання сербської поліції. Його обвинувачують у зберіганні і торгівлі зброєю і вибуховими речовинами.

Затриманий був переданий боснійській прокуратурі для екстрадиції.

Як повідомлялося, поліція Сербії виявила декілька ручних гранат, гранатомет і велику кількість боєприпасів для автомату і снайперської зброї неподалік від будинку прем’єр-міністра Александра Вучича.

Теми: Боснія
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