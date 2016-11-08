При Клінтон дебати про летальну зброю для України продовжаться – дипломат

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Вівторок, 8 листопада 2016, 09:41

Питання про постачання летальної зброї Києву буде активно обговорюватися в адміністрації Хілларі Клінтон у випадку її перемоги на виборах у Сполучених Штатах Америки.

Така думка колишня посол США в Російській Федерації Майкл Макфол, який вважається її соратником, висловив в інтерв'ю "Интерфаксу".

"Як ви знаєте, це (постачання летальної зброї – ред.) було темою серйозних дебатів в адміністрації Обами. Зрештою особисто президент вирішив, що цей крок буде надто провокаційним", – сказав він.

"На мій погляд, серйозні дебати про те, чи постачати летальне озброєння, продовжаться й в адміністрації Клінтон", – заявив Макфол.

За його словами, "доволі складно припустити, яким буде рішення" про постачання, бо "сильні аргументи знайдуться в різних сторін".

При цьому колишній посол США в РФ закликав Росію почати односторонні кроки з деескалації конфлікту в Україні, щоб уникнути можливих поставок озброєнь до України.

"Нова адміністрація на найбільш ранніх стадіях буде уважно вивчати, про що заявляє й що робить керівництво Росії", – зазначив Макфол.

Як відомо, у США 8 листопада стартували вибори президента. Кандидат від демократів Хілларі Клінтон уже виграла в "республіканця" Дональда Трампа перше голосування у містечку Діксвілл-Нотч у штаті Нью-Гемпшир.

Теми: США зброя вибори
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