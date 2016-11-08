Суд заарештував всю нерухомість у резиденції "Межигір'я" – ЗМІ

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Вівторок, 8 листопада 2016, 11:01

Суд наклав арешт на все нерухоме майно, яке знаходиться на території колишньої резиденції екс-президента Віктора Януковича "Межигір'я" в Нових Петрівцях Київської області.

Про це повідомляють у вівторок "Українські новини", посилаючись на джерело в Генпрокуратурі.

"На підставі судових рішень накладено арешт на все нерухоме майно, яке знаходиться на території" Межигір'я", – сказав співрозмовник агентства.

За його словами, на даний момент тривають огляди рухомого майна, в тому числі зоопарку, на території "Межигір'я", після завершення яких буде вирішено питання про арешт цього майна.

"Українська правда" звернулася за відповідними поясненнями до Генеральної прокуратури.

Теми: Межигір’я суд Генпрокуратура
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Коментарі — 2
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IP: 178.150.152.---TKorolkov08.11.2016 11:57
Юрій Шило:
Зарано заарештували - там ще не усе розкрадено ...
С Вами согласен, там еще бродят два страуса и две собаки.
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IP: 37.229.144.---Юрій Шило08.11.2016 11:36
Зарано заарештували - там ще не усе розкрадено ...
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