Суд заарештував всю нерухомість у резиденції "Межигір'я" – ЗМІ
Суд наклав арешт на все нерухоме майно, яке знаходиться на території колишньої резиденції екс-президента Віктора Януковича "Межигір'я" в Нових Петрівцях Київської області.
Про це повідомляють у вівторок "Українські новини", посилаючись на джерело в Генпрокуратурі.
"На підставі судових рішень накладено арешт на все нерухоме майно, яке знаходиться на території" Межигір'я", – сказав співрозмовник агентства.
За його словами, на даний момент тривають огляди рухомого майна, в тому числі зоопарку, на території "Межигір'я", після завершення яких буде вирішено питання про арешт цього майна.
"Українська правда" звернулася за відповідними поясненнями до Генеральної прокуратури.
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