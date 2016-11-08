Суд заарештував всю нерухомість у резиденції "Межигір'я" – ЗМІ

Суд наклав арешт на все нерухоме майно, яке знаходиться на території колишньої резиденції екс-президента Віктора Януковича "Межигір'я" в Нових Петрівцях Київської області.



Про це повідомляють у вівторок "Українські новини", посилаючись на джерело в Генпрокуратурі.



"На підставі судових рішень накладено арешт на все нерухоме майно, яке знаходиться на території" Межигір'я", – сказав співрозмовник агентства.



За його словами, на даний момент тривають огляди рухомого майна, в тому числі зоопарку, на території "Межигір'я", після завершення яких буде вирішено питання про арешт цього майна.



"Українська правда" звернулася за відповідними поясненнями до Генеральної прокуратури.