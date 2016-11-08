Transparency: слід створити антикорупційний суд і розширити права НАБУ

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Вівторок, 8 листопада 2016, 12:54

Міжнародна правозахисна організація Transparency International закликає українську владу розширити можливості для боротьби з корупцією на фоні необхідності перевірки декларацій чиновників.

Про це йдеться у повідомленні українського відділення організації у вівторок.

"Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) повинно розслідувати походження задекларованих статків, використовуючи усі наявні інструменти, в тому числі автономне прослуховування телефонних розмов за рішенням суду. НАЗК повинна продемонструвати також успішні приклади стосовно намірів чиновників", – сказано у повідомленні.

"І нарешті, необхідно якомога швидше створити незалежний Антикорупційний суд з активним залученням та підтримкою міжнародних експертів. Саме він зможе  покласти край безкарності корупціонерів та неупереджено розглядати корупційні справи у найкоротші терміни", – додали правозахисники.

Transparency International також закликало Національне агентство з питань запобігання корупції тісно співпрацювати з громадськістю та журналістами щодо перевірки декларацій посадовців, стилю їхнього життя, джерел походження задекларованих активів та виявлення невідповідностей.

"Ми чекаємо на результати державної перевірки інформації, зазначеної в деклараціях та звітах активістів. Одним із головних показників ми вважаємо  притягнення до відповідальності за незаконне збагачення та декларування неправдивої інформації", – зазначив виконавчий директор Transparency International Україна Ярослав Юрчишин.

Також у повідомленні цитується заява голови правління Transparency International Хосе Уґаса про те, що успішне впровадження реєстру активів та є значним кроком у напрямку виконання необхідних антикорупційних реформ.

Як відомо, наразі НАБУ не має права здійснювати прослуховування самостійно і вимушене залучати до цього СБУ.

Олег Шанковський, УП

Теми: декларація НАЗК НАБУ корупція
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IP: 46.219.220.---Andrey Hrab08.11.2016 13:27
ГРАНТОЕДЫ снова запели о своем. Пусть лучше отчитаются о доходах. Сказки сейчас слушать, удаленные от реальной жизни, нам не очень-то охота.
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