На одну зарплату: київська прокурор обжилася 2 іномарками і 4 квартирами

00
1
Вівторок, 8 листопада 2016, 13:00

25-річна прокурор Оболонського району Києва Олена Бобіта задекларувала чотири квартири, три гаражі і дві дорогі іномарки.

Про це свідчать дані з її електронної декларації, на що звернув увагу Центр Протидії Корупції.

Бобіта володіє квартирою у Києві (130 кв метрів). Також в її власності половина іншої київської квартири площею 130 кв.м. Ще вона володіє квартирою у Рівному (площею 221 кв. м.) і окупованому Луганську (51 кв.м.).

Крім того у власності Бобіти знаходиться Porsche Cayenne 2011 року випуску, Volswagen Tiguan 2013-го і три гаражі.

Прокурор задекларувала річну зарплата обсягом 75 тисяч гривень, її чоловік 87 тисяч грн.

У Центрі протидії корупції відзначили, що прокурору 25 років.

Українська правда

Теми: прокуратура Київ декларація
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Справа "смертельної BMW": розслідування щодо патрульного завершено 8 листопада 2016, 12:00
Прокуратура закрила скандальну справу Котвіцького 3 листопада 2016, 23:31
Дружина "діамантового" прокурора задекларувала 7 земельних ділянок 3 листопада 2016, 22:54
Коментарі — 1
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 82.207.118.---dekster08.11.2016 13:13
Ну і що? Та навіть, якщо задекларувати мільйони євро при зарплаті декілька гривнів?? Ну прочитає народ, ну обуреться, ну Захід пальчиком помахає, ну і що? В кращому випадку якась догана, в гіршому звільнять - і живи спокійно на мільйони хабарів і вкрадених грошей. А через рік на нову посаду і знову за старе. Вони що, самі собі харакирі зроблять? Вже мінімум тисячу мали б засудити, а кого посадили? Якихось цапів-відбувайлів дрібних? Єдиний вихід - об'єднатися і створити нову партію. Можливо "Хвиля", яка вже створюється. Китайці нам дивуються, чого у нас не стріляють цих чиновників і суддів. Так може зробити так, щоб китайці вже не дивувалися?
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
Порошенко дав зрозуміти, що прийме відставку Саакашвілі
Парубій передав матеріали на Медведчука в ГПУ
Медведчук виграв суд у Парубія
ГПУ: Нацполіція не зливала відео у справі про вбивство Шеремета
Усі новини
Фото

Що буде, якщо будь-якій людині у світі сказати, що вона прекрасна

Музика

Куди зникають гурти. "Димна Суміш"