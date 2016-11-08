Парубій передав матеріали на Медведчука в ГПУ

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Вівторок, 8 листопада 2016, 13:07
ipress.ua

Голова Верховної ради Андірй Парубій заявляє, що оскаржуватиме рішення Печерського райсуду, який зобов'язав його спростувати звинувачення на адресу екс-глави Адміністрації президента Віктора Медведчука у фінансуванні екстремістських груп на сході України.

Про це Парубій повідомив "Українській правді" на прохання прокоментувати рішення суду.

"Цей суд триває з 14 року, коли я публічно сказав, що Медведчук, на моє переконання, мав причетність до організації сепаратистів на сході України. Він подав до суду. Я виграв всі суди по всіх інстанціях. Він повторно подав до суду – тепер у Печерський і здобув на першому етапі це рішення", - сказав Парубій.

"Але без сумніву, я, моя юристи і адвокати, ми подамо апеляцію. В мене немає сумнівів, що апеляція буде виграна", - заявив Парубій.

Він також повідомив, що передав всі матеріали, які "свідчать про причетність Медведчука до антиукраїнських дій на Донбасі" передав Генеральній прокуратурі під час його допиту у справі Майдану.

"Я кілька тижнів тому передав. Генпрокуратура тепер вивчає ці матеріали", - сказав Парубій.

Він нагадав, що під час роботи секретарем в РНБО він прибув у Луганськ у перший день захоплення СБУ і там спілкувався з бойовиками напряму. "Саме від них я отримав цю інформацію", - уточнив він.

Парубій також уточнив, що за його інформацією, Медведчука вже викликали в ГПУ з цього приводу.

Як відомо, раніше сайт очолюваного Медведчуком "Українського вибору" оприлюднив інформацію про те, що Печерський райсуд Києва зобов'язав спікера ВР Андрія Парубія спростувати звинувачення на адресу колишнього глави Адміністрації президента Віктора Медведчука у фінансуванні екстремістських груп на сході України.

Оксана Коваленко, УП

Теми: Парубій Медведчук
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Коментарі — 3
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IP: 178.150.152.---TKorolkov08.11.2016 14:02
Пан Парубий, вы должны знать, что во-первых - прокуратура не вправе пересматривать решения
суда; во-вторых: вы должны знать. что в Украине нет судов, а действует телефонное и денежное право; в- третьих: судья печерского райсуда г.Киева Батрин как правило выносит заведомо неправосудные судебные решения; в четвертых: Медведчук оплатил, а судья Батрин "не заметил", что
Медведчук оплатил судебный сбор в сумме 121 грн, когда по закону Украины " о судебном сборе" минимальный судебный сбор составляет 500 грн: в пятых: рыба гниет с головы и чистку судов нужно
начинать не с райсудов, а с Верховного Суда Украины.
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IP: 46.200.16.---Либенчук Терен08.11.2016 13:53
Особливо після останнього інтервю у сочі
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IP: 188.163.3.---Igori2108.11.2016 13:40
Такая мразь как Медведчук давно должен быть судим .
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