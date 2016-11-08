Американці в Україні вже проголосували за президента США – поштою

00
0
Вівторок, 8 листопада 2016, 13:10


Американці, які проживають або тимчасово перебувають на території України, вже реалізували своє виборче право на президентських виборах у США.

Про це розповіли у прес-службі американського посольства агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

"Приблизно 8 тисяч американців постійно проживають на території України, за оцінками консульського відділу. Водночас, з урахуванням тих, хто перебуває з тимчасовими поїздками, кількість американців одномоментно може досягати 16 тисяч", – зазначили у дипустанові.

"Але ті, хто приймає рішення проголосувати на території України, це вже зробили за допомогою пошти, як це зазвичай відбувається на американських виборах", – сказали у прес-службі посольства США

У дипмісії також повідомили, що при посольстві не відкривають виборчі дільниці, а виборці голосують згідно з процедурою, затвердженою в кожному штаті індивідуально.

"Це залежить від правил, які встановлюють виборчі комісії у виборчих округах, які розташовані в США. При цьому в деяких штатах самі штати встановлюють тимчасові рамки, в деяких навіть на рівні округу це визначається", – зазначили в прес-службі посольства.

Як відомо, 8 листопада громадяни США вибирають президента з двох кандидатів: "демократки" й політика Хілларі Клінтон та "республіканця" й бізнесмена Дональда Трампа.

Теми: США вибори
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
В США стверджують, що не обмежували росіянам доступ на вибори 8 листопада 2016, 12:06
Переможця виборів у США можуть визначити латиноамериканці 8 листопада 2016, 11:24
Дипломатам США заборонили моніторити вибори в Росії 8 листопада 2016, 11:10
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Порошенко дав зрозуміти, що прийме відставку Саакашвілі
Парубій передав матеріали на Медведчука в ГПУ
Медведчук виграв суд у Парубія
ГПУ: Нацполіція не зливала відео у справі про вбивство Шеремета
Усі новини
Фото

Що буде, якщо будь-якій людині у світі сказати, що вона прекрасна

Музика

Куди зникають гурти. "Димна Суміш"