Троян: Затримано колишнього ГРУшника РФ, який викрав людину

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Вівторок, 8 листопада 2016, 14:38

Нацполіція затримала колишнього працівника ГРУ РФ, який разом із поплічниками викрав людину і вимагав викуп.

Про це повідомив заступник начальника Нацполіції Вадим Троян.

"Щойно по гарячих слідах затримали групу викрадачів людини. Сьогодні зранку злочинці, перевдягнуті у форму працівників Служби безпеки України, викрали директора будівельної компанії та вимагали за нього 500 000$ викупу. Потерпілого катували та вдягли на голову поліетиленовий пакет", - повідомив Троян.

"Наймолодшому зловмиснику лише 20 років. Інший член банди - колишній працівник ГРУ РФ, служив у "гарячих" точках. У затриманих вилучено автоматичну зброю", - додав він.

"Під час операції ніхто не постраждав", - наголосив Троян. 

Українська правда

Теми: поліція
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Коментарі — 1
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IP: 95.108.133.---kerubino08.11.2016 15:41
На кол кацапа посадити .
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