Троян: Затримано колишнього ГРУшника РФ, який викрав людину

Нацполіція затримала колишнього працівника ГРУ РФ, який разом із поплічниками викрав людину і вимагав викуп.

Про це повідомив заступник начальника Нацполіції Вадим Троян.

"Щойно по гарячих слідах затримали групу викрадачів людини. Сьогодні зранку злочинці, перевдягнуті у форму працівників Служби безпеки України, викрали директора будівельної компанії та вимагали за нього 500 000$ викупу. Потерпілого катували та вдягли на голову поліетиленовий пакет", - повідомив Троян.

"Наймолодшому зловмиснику лише 20 років. Інший член банди - колишній працівник ГРУ РФ, служив у "гарячих" точках. У затриманих вилучено автоматичну зброю", - додав він.

"Під час операції ніхто не постраждав", - наголосив Троян.

Українська правда