Україна наполягає на цілодобовій роботі місії ОБСЄ на пунктах пропуску

Україна наполягає, щоб місія ОБСЄ і Червоний хрест працювали поблизу пунктів пропуску цілодобово.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала член гуманітарної підгрупи на мінських переговорах Ірина Геращенко за підсумками засідання підгрупи у вівторок.

"Українська сторона взагалі виступає за те, аби постійно діючі пункти МКЧХ і ОБСЄ діяли поблизу всіх пропускних пунктів. Не приїжджали туди на 15 хвилин на день, а працювали цілодобово", – написала вона.

За її словами, вона "гостро поставила питання відкриття КПВВ в "Золотому", робота якого заблокована з 31 березня. Поки що під надуманими приводами ОРЛО не дають можливості розпочати роботу цього пропускного пункту, знову і знову відтягуючи на невизначений термін його відкриття".

Геращенко повторила, що російська сторона вже два роки ігнорує на всіх рівнях запити української сторони і не дає офіційної інформації, скільки громадян України виїхали на територію РФ з Донбасу і який офіційний статус цих громадян.

За її словами, у вівторок сепаратисти самі фактично визнали, що на окупованих територіях діють шахрайські фірми, які дають фіктивні посвідки пенсіонерів і на соціальні виплати, і потім люди з окупованих територій по цим фіктивним документам отримують виплати на українських територіях.

"А отже, якщо вже самі представники ОРДЛО це визнають, то ще більш очевидним є, наскільки важливим для України в питанні соціальних виплат є повернення української влади на окуповані території, відновлення нормальної і повноцінної роботи там пенсійного фонду і соціальних служб", – додала Геращенко.

Вона повідомила, що у середу до роботи групи доєднаються Віктор Медведчук і представники СБУ, які ведуть питання звільнення заручників, а 9 листопада буде озвучено звіт координатора ОБСЄ Фріша про його відвідання окупованих територій і тюрем, де утримують заручників.

"І будемо докладати всіх зусиль для звільнення хлопців", – підсумувала Геращенко.

Як відомо, раніше президент Петро Порошенко заявив, що на саміті в "Нормандському форматі" було досягнуто домовленість про переведення окремих пунктів спостереження спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на цілодобове чергування.

Українська правда