Порошенко звинуватив Росію в гібридному присвоєнні історії

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Вівторок, 8 листопада 2016, 17:25

Президент Петро Порошенко вважає, що чинна влада Росії намагається привласнити собі спадщину Київської Русі.

Про це він заявив під час відкриття пам'ятника філософу Григорію Сковороді у столиці Словенії Любляні, повідомляють "Українські новини".

"У Кремлі, біля не похованого Володимира Леніна, вони відкрили пам'ятник нашому київському князю Володимиру. Ще одна демонстрація присвоєння, гібридного присвоєння історії", – сказав Порошенко.

Як відомо, пам'ятник князю Володимиру Великому був відкритий в Москві за участю вищого керівництва Росії 4 листопада.

В останні роки Путін неодноразово робив заяви, згідно з яким прямим спадкоємцем Київської Русі є, на його думку, в першу чергу нинішня Росія, а не Україна. Деякий час тому в російськомовній Вікіпедії стаття "Київська Русь" була перейменована на "Давньоруська держава", а її столицею на першому місці вказано Новгород, а вже потім Київ.

З таким ухилом також були переписані нові підручники історії Росії.

Теми: Порошенко історія
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