Саакашвілі: Я приїхав в Україну з Грузії, як Порошенко – з Молдови

Міхеіл Саакашвілі, котрий подав у відставку з посади губернатора Одещини, вважає недоречним порівнювати його із іншими грузинськими діячами в Україні.

Про це він написав на своїй сторінці в facebook, коментуючи слова президента Порошенка.

"Президенту Порошенко чудово відомо, що я не брав безпосередньої участі в грузинських виборах і не міг би цього зробити навіть при бажанні, так як я громадянин України. Хто, як не він, точно знає, що порівнювати мене з Деканоїдзе і іншими "запрошеними" грузинами не дуже коректно", - сказав Саакашвілі.

Він також назвав некоректним апеляцію до свого походження.

"Апелювати до мого походження - дуже схоже на методи Авакова і подібних діячів, а я б хотів, щоб Президент був вище цієї риторики", - написав він.

"Я приїхав в Україну приблизно в той же час, коли і мій інститутський однокашник Петро Порошенко, він з Молдови, а я - з Грузії, і звичайно, я вдячний йому за надане мені українське громадянство. Тож всім доведеться звикнути, що я - український політик і буду здобувати перемоги або терпіти поразки не в Грузії, а в Україні", - заявив Саакашвілі.

Він також заявив, що Порошенко знав, що він хотів піти у відставку ще 6 місяців тому, "але він мене умовив залишитися обіцянкою реформ".

"Просто цього разу я вже не був схильний вірити обіцянкам і грузинські вибори тут ні до чого", - написав він.

У понеділок, 7 листопада, голова Одеської обласної державної адміністрації Михайло Саакашвілі заявив, що подає у відставку.

Він заявив, що в Одеській області "президент особисто підтримує два клани".

Кабінет міністрів має намір розглянути подання на звільнення Саакашвілі 9 листопада та скерувати його президенту.

У вівторок, 8 листопада, Порошенко заявив, що свого часу низку грузинських діячів було запрошено до України для впровадження реформ. "Деякі з них і далі успішно працюють в уряді, наприклад, глава Нацполіції Хатія Деканоідзе, в НАБУ - Углава (перший заступник директора Національного антикорупційного бюро України Гізо Углава - ред.) і багато інших. Деякі люди вирішили змінити сферу діяльності та почати політичну активність в Україні після програшу в грузинських виборах", - сказав президент.