Бойовики у вівторок провокували сили АТО на відкриття вогню

181 перегляд
0
Вівторок, 8 листопада 2016, 19:03

Бойовики здійснили 22 обстріли позицій Збройних сил України у вівторок.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

Згідно з інформацією, на Маріупольському напрямку незаконні збройні формування 13 разів провокували українських захисників на відкриття вогню у відповідь.

"В районах Широкиного, Мар’їнки та Водяного бойовики використовували стрілецьку зброю, гранатомети і кулемети. Окрім Широкиного, порушуючи Мінські домовленості, противник обстрілював наші позиції зі 120 мм мінометів в районі Степного, Березового та Красногорівки", - сказано у повідомленні.

Водночас поблизу Лебединського зафіксовано застосування мінометів 82 калібру. 

"На Донецькому напрямку бойовики 3 рази порушували режим тиші. В бік сил АТО в районі Луганського стріляли з мінометів калібру 82 та 120 мм. Також тут російські окупаційні війська відкривали вогонь з озброєння БМП, а в Авдіївці - з гранатометів та стрілецької зброї", - зазначили у прес-центрі.

Окрім того, на Луганському напрямку зафіксовано 6 збройних провокацій.

"В районі Балки-Кошарної - вогонь з озброєння БМП. Неподалік Кримського противник використав міномети 82 калібру. Новоолександрівку обстріляли з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, а в Жовтому і Станиці-Луганській фіксувалися постріли з гранатометів", - повідомили у прес-центрі.

Українська правда

Теми: АТО
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Україна наполягає на цілодобовій роботі місії ОБСЄ на пунктах пропуску 8 листопада 2016, 16:42
Міноборони: Росія загороджується стіною від дезертирів з Донбасу 8 листопада 2016, 15:35
За добу в зоні АТО поранено 4 бійців – штаб 8 листопада 2016, 13:00
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Саакашвілі: Я приїхав в Україну з Грузії, як Порошенко – з Молдови
ЄС погодив нові санкції проти кримських чиновників
Новинському загрожує до 5 років тюрми - ГПУ
МЗС провело "виховну бесіду" з польським консулом через Бандеру
Усі новини
Мапа

"100+ крутих місць Києва" з ресторанами, кав'ярнями, шоурумами...

Фото

Що буде, якщо будь-якій людині у світі сказати, що вона прекрасна