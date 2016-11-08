СММ другий день поспіль не може моніторити в районі Станиці Луганської

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Вівторок, 8 листопада 2016, 20:05

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ другий день поспіль заявляє, що не має доступу до ділянок розведення сил і засобів в районах Первомайськ-Золоте, Станиці Луганської та Петрівського-Богданівки.

Про це йдеться у повідомленні на Facebook місії.

"Сьогодні знову Обмежений доступ СММ ОБСЄ до ділянок розведення Первомайськ/Золоте, Станиця Луганська, Петрівське/Богданівка – ЗСУ, "ЛНР", "ДНР" не змогли гарантувати безпеку СММ (можливі міни)", - зазначають у місії.

Згідно з інформацією, доступ СММ на всіх трьох ділянках розведення залишається обмеженим, однак спостерігачі можуть здійснити моніторинг деяких зон на цих ділянках.

"СММ готова / може спостерігати, але їй потрібен доступ. СЦКК має сприяти забезпеченню безпечного і безперешкодного доступу, координувати розмінування", - йдеться у заяві.

Українська правда

Теми: ОБСЄ
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