Шахрай намагався "розвести" на гроші оточення Онищенка

Правоохоронці викрили шахрая, який пообіцяв за винагороду вплинути на голову Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького і закрити "справу Онищенка".

Про це повідомив Генпрокурор Юрій Луценко.

Згідно з інформацією, за свою послугу чоловік вимагав 2 млн. доларів США.

"Метою шахрайства було припинення кримінального переслідування САП та НАБУ народного депутата України Онищенка, який перебуває у національному розшуку за підозрою в організації розкрадання державних коштів під час видобутку та продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з ПАТ "Укргазвидобування", - написав прокурор на своєму Facebook.

Зловмисника затримали під час отримання першої частини "винагороди" у розмірі 1 млн. доларів США.

"За скоєне кримінальне правопорушення "шахраю" загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна", - додав генпрокурор.

Як відомо, Онищенко підозрюється в організації схеми з розкрадання коштів під час видобутку і продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з ПАТ "Укргазвидобування", в результаті якої державі було завдано збитків на суму близько 3 млрд грн.

Верховна Рада надала згоду на притягнення його до відповідальності, затримання і арешт, та напередодні голосування, скориставшись статусом народного депутата, Онищенко залишив Україну.

8 серпня Онищенка оголосили у національний розшук. 19 жовтня у НАБУ повідомили, що Інтерпол протягом 30 днів має повідомити своє рішення щодо оголошення Онищенка у міжнародний розшук для подальшого його затримання і обрання йому запобіжного заходу.

Українська правда