Клінтон перемогла на Гуамі

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Вівторок, 8 листопада 2016, 21:44

Кандидат в президенти від Демократичної партії Хілларі Клінтон отримала більшість голосів на острові Гуам, який перебуває у володінні США.

Як повідомляє USA Today, за Клінтон віддали 71,63% голосів, в той час як Трампа підтримали 24,16%.

У голосуванні взяли понад 32 тисяч осіб, проте голоси цих громадян США не враховуються під час підрахунку, бо Гуам не має представників в колегії виборців.

Незважаючи на це, жителі острова з 1980 року безпомилково передбачають, як можуть завершитися вибори в усій країні.

Теми: США вибори
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