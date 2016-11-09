Бойовики обстріляли Торецьк, загинув мирний житель

Бойовики нанесли артудар по місту Торецьк Донецької області, в результаті чого у дворі свого будинку загинув чоловік 1986 року народження.

Про це повідомляє прес-служба поліції Донецької області.

"Снаряди бойовиків поцілили у житлові будинки, розташовані по вул. 8-го березня селища Новгородське у місті Торецьку. Від вибуху снаряду біля свого будинку загинув молодий чоловік", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські, незважаючи на артобстріл, що тривав, прибули на місце події.

"На подвір’ї будинку, де знаходилось тіло загиблого мирного мешканця, перебували в шоковому стані дві жінки, його рідні. Поліцейські, не вагаючись та розуміючи, що будь-якої миті до подвір’я може знову потрапити ворожий снаряд, забрали жінок, які навіть не могли нічого сказати, та вивезли їх до безпечної зони, де передали працівникам швидкої допомоги", - відзначили в поліції.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 258 "Терористичний акт" КК України.