У ОБСЄ досі немає доступу до ділянок розведення сил на Донбасі

8 листопада спостерігачі місії ОБСЄ знову не змогли потрапити на три ділянки розведення сил і засобів на Донбасі.

Про це ОБСЄ повідомляє на сторінці в Facebook.

"Сьогодні знову обмежений доступ СММ ОБСЄ до ділянок розведення Первомайськ/Золоте, Станиця Луганська, Петровське/Богданівка - ЗСУ, "ЛНР", "ДНР" не змогли гарантувати безпеку СММ (можливі міни)", - йдеться в повідомленні.

При цьому в ОБСЄ заявили, що не дивлячись на обмежений доступ, спостерігачі можуть виконувати частковий огляд ділянок.

"СММ готова/може спостерігати, але їй потрібен доступ. СЦКК має сприяти забезпеченню безпечного і безперешкодного доступу, координувати розмінування", - підкреслили в місії.

Раніше місія ОБСЄ неодноразово заявляла про обмежений доступ до місць розведення сил в зоні АТО.