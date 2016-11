Вибори в США: Трамп виривається вперед

Станом на 5:00 за Києвом кандидат в президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп лідирує на виборах.

Про це повідомляють кілька американських ЗМІ.

CNN віддає йому перемогу в 17 штатах. Зокрема, Трампу прогнозують перемогу в Техасі, який дає 38 голосів вибірників.

Всього у нього зараз попередньо 136 голосів вибірників. Хілларі Клінтон перемагає в 10 штатах і отримує поки 104 голосів вибірників. Їй прогнозують перемогу в рідному штаті Трампа Нью Йорку, який дає 29 голосів вибірників.

Donald Trump leads Hillary Clinton 136-104 in the race to 270 electoral votes. Follow results on CNN https://t.co/tlDCvOP2TE pic.twitter.com/2R3IgQELBb

На думку прогнозистів, шанси на перемогу Клінтон скорочуються: напередодні голосування The New York Times оцінювала шанси кандидата від Демократичної партії в 80%, зараз оцінює в 34%. Шанси Трампа на перемогу відповідно зростають.

The gap is widening in favor of Trump, according to @nytimes forecast pic.twitter.com/jEh1ljdsuX