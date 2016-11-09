Індекс Доу-Джонса впав на тлі виборів у США, ціна Brent знизилася

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Середа, 9 листопада 2016, 05:45

9 листопада ціна нафти марки Brent на тлі підрахунку результатів виборів в США пробила локальний мінімум і опустилася нижче $45 за барель.

Станом на 4:28 за Києвом, за один барель Brent на біржі давали $ 44,8.

Нафта почала дешевшати з 19 жовтня, коли за барель Brent давали $ 53.

Індекс Доу-Джонса також впав на 600 пунктів на тлі підрахунку голосів.

Теми: США нафта
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