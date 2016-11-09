Саакашвілі про Трампа: Я це акуратно передбачав
Колишній президент Грузії та екс-голова Одеської області Михеіл Саакашвілі прокоментував вибори у США і зазначив, що знає республіканця Дональда Трампа понад 20 років.
Про це Саакашвілі написав на своїй сторінці Facebook.
"Знайомий з ним більше 20 років, ми товаришуємо. Я це акуратно передбачав", - зазначив він.
"Сильна особистість з непередбачуваною політикою. Ми повинні бути обережні і організовані більше ніж будь-коли", - додав Саакашвілі.
При цьому на заглавній сторінці свого Facebook Саакашвілі розмістив своє фото з Трампом.
Українська правда
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