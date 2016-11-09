Саакашвілі про Трампа: Я це акуратно передбачав

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Середа, 9 листопада 2016, 09:25

Колишній президент Грузії та екс-голова Одеської області Михеіл Саакашвілі прокоментував вибори у США і зазначив, що знає республіканця Дональда Трампа  понад 20 років.

Про це Саакашвілі написав на своїй сторінці Facebook.

"Знайомий з ним більше 20 років, ми товаришуємо. Я це акуратно передбачав", - зазначив він.

 

 


"Сильна особистість з непередбачуваною політикою. Ми повинні бути обережні і організовані більше ніж будь-коли", - додав Саакашвілі.

При цьому на заглавній сторінці свого Facebook Саакашвілі розмістив своє фото з Трампом.

Українська правда

Теми: США Саакашвілі
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