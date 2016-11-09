Україна представила в ООН проект резолюції щодо Криму, РФ проти

Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко представив в організації проект резолюції про ситуацію із правами людини в анексованому Росією Криму.

Представник Росії заявив, що його делегація буде голосувати проти проекту цієї "односторонньої" резолюції, повідомляє Центр новин ООН.

"Я маю честь представити проект резолюції "Стан у сфері прав людини в Автономній Республіці Крим і місті Севастополі", – сказав Єльченко 8 листопада в Третьому комітеті 71-ї сесії Генасамблеї ООН.

"Цей проект резолюції базується на Загальній декларації прав людини, міжнародних угодах із прав людини й інших відповідних міжнародних документах і деклараціях", – зазначив він.

Єльченко наголосив, що співавторами проекту резолюції виступили 38 делегацій.

У документі пропонується засудити "обмеження прав людини, дискримінаційні заходи й практику щодо жителів тимчасово окупованого Криму, у тому числі кримських татар, а також українців і осіб, які належать до інших етнічних і релігійних груп, із боку російської окупаційної влади".

У проекті міститься прохання до генсека ООН знайти шляхи й засоби, "які дозволяють забезпечити безпечний і безперешкодний доступ до Криму наявним регіональним і міжнародним механізмам зі спостереження за станом у сфері прав людини".



У преамбулі проекту йдеться про осуд "тимчасової окупації Російською Федерацією частини території України – Автономної Республіки Крим і міста Севастополя" і "невизнання її анексії".



Представник Росії Євген Загайнов заявив, що "проект є одностороннім", необ'єктивним і упередженим.

"Проект повністю ігнорує односторонні наслідки для жителів Криму від дій української влади", – сказав російський делегат.

Українська делегація повідомила, що проект резолюції буде винесено на голосування в Третьому комітеті Генеральної Асамблеї ООН 15 листопада.



Третій комітет займається соціальною й гуманітарною тематикою. У роботі всіх шести основних комітетів беруть участь усі країни-члени Генасамблеї ООН – представники 193 держав, а також спостерігачі від Палестини й Ватикану.



Проекти резолюцій і рішень, які готуються й ухвалюються в комітетах консенсусом чи голосуванням, потім передаються для затвердження на пленарних засіданнях Асамблеї.