Двом російським акторам зі "Сватів" заборонили в’їзд до України

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Середа, 9 листопада 2016, 10:18

Російським акторам Миколі Добриніну й Людмилі Артем'євій заборонили в’їзд до України впродовж 3 років через візит на окуповані території.

Це сталося ввечері 8 листопада на залізничному пункті пропуску "Харків-пасажирський", повідомляє Державна прикордонна служба України 9 листопада.

"Під час паспортного контролю пасажирів, які слідували поїздом до Москви, співробітники Держприкордонслужби перевірили інформацію про можливе порушення громадянами РФ, Добриніним М.М. та Артем`євою Л.В. (російські актори театру та кіно) законодавства України в частині, що стосується перетину державного кордону України через недіючі пункти пропуску та перебування на тимчасово окупованих територіях", – інформує відомство.

Прикордонники встановили, що "такі факти дійсно мали місце".

У зв’язку з цим, на підставі ст. 204-2 КУпАП (порушення порядку в’їзду/виїзду на/з ТОТУ) та ст. 13 закону "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" щодо даних громадян Росії склали протокол про адміністративне порушення та заборонили їм в’їзд в Україну терміном на 3 роки.

"Громадяни РФ відмовились від присутності в суді та залишили територію України", – додають прикордонники.

Державна прикордонна служба України закликає громадян, профспілки, установи й громадські організації у разі запрошення до України іноземців та осіб без громадянства уточнювати у них, чи не відвідували вони, насамперед незаконно, окуповані АР Крим та окремі райони Донецької та Луганської областей.

Віце-спікер Ірина Геращенко зазначила у Facebook, що Добринін і Артемьєва – актори серіалу "Свати", які незаконно в'їжджали до Криму і "паплюжили Україну". Їх виявили у потязі Кривий Ріг – Москва.

А депутат Антон Геращенко закликав повідомляти інформацію про виступи російських артистів на територіях анексованого Криму й окупованого Донбасу на пошту info@dpsu.gov.ua, аби цю інформацію використали для захисту українського інформаційного простору.

Добринін та Артем'єва – учасники серіалу "Свати", обидва 1963 року народження. Вони їздили з виставою "Близкие люди" Кримом: 10 вересня виступили в Севастополі, 11 вересня – у Сімферополі, 12 вересня – у Ялті. А 6 листопада вони були з цією ж постановкою в Києві.

 
Фото - "ОстроВ"

Олена Рощенко, УП

Теми: Прикордонна служба Росія Крим Донбас культура
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