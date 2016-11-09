Путін привітав Трампа

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Середа, 9 листопада 2016, 10:51

Президент РФ Володимир Путін направив вітальну телеграму Дональду Трампу з нагоди перемоги на виборах президента США.

Про це повідомляє прес-служба Путіна.

"У телеграмі В.Путін висловив сподівання на спільну роботу щодо виведення російсько-американських відносин з кризового стану, а також щодо рішення актуальних питань міжнародного порядку денного та пошуку ефективних відповідей на виклики глобальної безпеки", – сказано в повідомленні.

Путін також висловив упевненість, що побудова конструктивного діалогу між країнами, заснованого на принципах рівноправності, взаємної поваги та реального врахування позицій один одного, відповідає інтересам обох народів "і всього світового співтовариства".

"В.Путін побажав Д. Трампу успіхів у настільки відповідальній діяльності на чолі держави", – заявили в прес-службі.

Як відомо, депутати Держдуми зустріли звістку про перемогу Трампа оплесками.

Трамп раніше неодноразово робив лояльні до Путіна заяви.

Українська правда

Теми: Путін Росія США Трамп
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Коментарі — 3
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IP: 91.124.12.---I_Barbos09.11.2016 11:54
Здається , xyйло і яника телеграмою першим проивітав, що з того сталось - ми вже бачили.
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IP: 178.155.104.---Игорь Николенко09.11.2016 11:25
"Затем Трамп добавил: "Украина — это хаос", и обвинил в этом Обаму, пишут авторы публикации."
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IP: 178.155.104.---Игорь Николенко09.11.2016 11:24
"Бесстыдное заявление кандидата в президенты США Трампа о возможном признании Крыма российским — диагноз опасного маргинала. И опасен он как для Украины, так и для США в такой же степени", — написал Аваков в Facebook в воскресенье, 31 июля.
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