У Держдумі РФ аплодували перемозі Трампа

00
2
Середа, 9 листопада 2016, 11:03

Депутати Державної Думи Росії зустріли оплесками новину про перемогу кандидата-"республіканця" Дональда Трампа на виборах президента США.

Про це повідомляє "РИА Новости".

"Дорогі друзі, шановні колеги, три хвилини тому Хілларі Клінтон визнала свою поразку на виборах президента Сполучених Штатів, а секунду назад Трамп почав свою промову як обраний президент Сполучених Штатів Америки, із чим і я вас усіх вітаю", – сказав депутат-міжнародник В'ячеслав Ніконов ("Єдина Росія") на засіданні нижньої палати російського парламенту.

У відповідь на його слова депутати стали аплодувати.

Раніше лідер "Справедливой России" Сергій Миронов заявив журналістам, що не заздрить Біллу Клінтону: "По-чоловічому дуже не заздрю Біллу Клінтону, тому що схоже, його жіночка, з якою він мотався по всіх штатах як поношений рюкзак, вже точно плішину проїсть за те, що вона програла".

У ході голосування 8 листопада громадяни США сформували двопартійну колегію виборників (538 осіб), яка має формально обрати президента країни 19 грудня.

Дональд Трамп забезпечив собі голоси понад 280 вибірників за необхідного для перемоги мінімуму в 270.

Кандидат демократів Хілларі Клінтон визнала свою поразку.

Обраний президент традиційно приносить присягу й заступає на посаду 20 січня.

Теми: Росія США вибори
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Путін привітав Трампа 9 листопада 2016, 10:51
Двом російським акторам зі "Сватів" заборонили в’їзд до України 9 листопада 2016, 10:18
Україна представила в ООН проект резолюції щодо Криму, РФ проти 9 листопада 2016, 09:52
Коментарі — 2
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 94.178.152.---Vik Berd09.11.2016 12:17
держдума захлебывается от радости, информационные каналы захлебываются от радости, такого не было сроду ни в ссср ни в России... могут захлебнуться в собственной слюне... так и хочется сказать "не кажи гоп, поки не перескочиш"...
ВідповістиЗ цитатою
IP: 93.183.216.---Кид09.11.2016 11:23
Боюсь, что аплодисменты в скором времени перейдут в глубокое разочарование.
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
Трамп обіцяє об'єднати США і дружити з іншими країнами
ТРАМП ПЕРЕМІГ НА ВИБОРАХ. КЛІНТОН ВИЗНАЛА
Саакашвили похизувався дружбою із Трампом
У штабі Клінтон попросили всіх розходитись
Усі новини
Любов vs Аллах

Журналістка фотографує мусульман з нетрадиційною орієнтацією

Лінки тижня

Впізнай фільм за реквізитом, історія меню та книжный чат-бот