Ляшко назвав перемогу Трампа "катастрофою", але швидко передумав

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Середа, 9 листопада 2016, 11:19

Депутат Олег Ляшко сподівається, що риторика новообраного президента США Дональда Трампа перестане бути настільки лояльною до президента Росії Володимира Путіна.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Сподіваюся, що всі реверанси кандидата в президенти Трампа в сторону Путіна – це було не більше, ніж передвиборна риторика. Президент Трамп зобов'язаний буде проводити лише ту політику, яка відповідає національним інтересам США. Один із таких життєвих довгострокових інтересів США – сильна і незалежна Україна", – написав він.

При цьому попередня версія поста Ляшка була не настільки стриманою – там він написав про те, що перемога Трампа є "катастрофою".

 

У свою чергу депутат Мустафа Найєм написав, що Україна, переживши Януковича, зможе пережити і Трампа. Також він заявив, що Україна може "поділитися досвідом" у цьому плані.

Тим часом прем'єр Володимир Гройсман лише стримано привітав американців з обранням нового президента, а також привітав самого Трампа і висловив сподівання, що той продовжить політику США на підтримку України.

У свою чергу віце-прем'єр Павло Розенко поспішив запевнити, що ніколи не говорив і не писав нічого поганого про Трампа.

Українська правда

Теми: Трамп Гройсман Ляшко
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Коментарі — 2
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IP: 157.158.16.---Bratiichuk09.11.2016 12:05
...написав про те, що перемога Трампа є "катастрофою".
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Катастрофою є те, що за три роки в Україні реальних змін немає. Більше того, при теперішній владі їх і не буде. І якщо Трамп скаже це чітко і поставить на Україні хрест, то це буде цілком логічно. У боротьбі з Росією опиратися на Україну -марна справа. Це вже побачили всі. Скоро про це скаже і Європа і напевно розпочне будувати "східний вал" по наших західних кордонах, Опиратись на цю корумповану, кумівську, прогнившу, брехлиаву владу ніхто не буде.
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IP: 91.199.93.---chesno109.11.2016 11:40
Наем пусть себе поможет
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