Ляшко назвав перемогу Трампа "катастрофою", але швидко передумав

Депутат Олег Ляшко сподівається, що риторика новообраного президента США Дональда Трампа перестане бути настільки лояльною до президента Росії Володимира Путіна.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Сподіваюся, що всі реверанси кандидата в президенти Трампа в сторону Путіна – це було не більше, ніж передвиборна риторика. Президент Трамп зобов'язаний буде проводити лише ту політику, яка відповідає національним інтересам США. Один із таких життєвих довгострокових інтересів США – сильна і незалежна Україна", – написав він.

При цьому попередня версія поста Ляшка була не настільки стриманою – там він написав про те, що перемога Трампа є "катастрофою".

У свою чергу депутат Мустафа Найєм написав, що Україна, переживши Януковича, зможе пережити і Трампа. Також він заявив, що Україна може "поділитися досвідом" у цьому плані.

Тим часом прем'єр Володимир Гройсман лише стримано привітав американців з обранням нового президента, а також привітав самого Трампа і висловив сподівання, що той продовжить політику США на підтримку України.

У свою чергу віце-прем'єр Павло Розенко поспішив запевнити, що ніколи не говорив і не писав нічого поганого про Трампа.

Українська правда