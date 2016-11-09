Екс-посол США в Росії: Путін переміг, Україна програла

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Середа, 9 листопада 2016, 12:01

Екс-посол США в Росії Майкл Макфол вважає перемогу Дональда Трампа на виборах президента США результатом втручання президента РФ Володимира Путіна.

Про це він написав на своїй сторінці в твіттері, повідомляють "РИА Новости". Пізніше цей пост був видалений.

"Путін втрутився у наші вибори і переміг. Молодець", – писав дипломат.

У той же час зараз у твіттері Макфола є багато критичних до Трампа твітів.

Також він написав, що найбільше від цих результатів виборів постраждала Україна.

"Найбільший переможений у світі сьогодні – це Україна. Ви можете лише сподіватися на дійсно серйозні реформи і підтримку Європи", – вважає Макфол.

У свою чергу представник російського МЗС Марія Захарова вже розкритикувала ці заяви Макфола.

За її словами, спочатку адміністрація Барака Обами "призначала цих "макфолов" на відповідальні посади і доручала їм управління не тільки своєю країною, але й багатьма васальними державами, а потім, коли ситуація стала патовою, почала кричати, що в усьому винна Москва".

Як відомо, Путін вже привітав Трампа з перемогою. Депутати Держдуми зустріли звістку про цю перемогу оплесками.

Олег Шанковський, УП

Теми: Трамп Путін США
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