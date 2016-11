Екс-посол США в Росії: Путін переміг, Україна програла

Екс-посол США в Росії Майкл Макфол вважає перемогу Дональда Трампа на виборах президента США результатом втручання президента РФ Володимира Путіна.

Про це він написав на своїй сторінці в твіттері, повідомляють "РИА Новости". Пізніше цей пост був видалений.

"Путін втрутився у наші вибори і переміг. Молодець", – писав дипломат.

У той же час зараз у твіттері Макфола є багато критичних до Трампа твітів.

Також він написав, що найбільше від цих результатів виборів постраждала Україна.

"Найбільший переможений у світі сьогодні – це Україна. Ви можете лише сподіватися на дійсно серйозні реформи і підтримку Європи", – вважає Макфол.

Biggest loser in the world tonight-- Ukraine. Your only hope is to get really serious about reform and keep Euros supportive.