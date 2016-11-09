Онищенко: Гроші за вирішення "газової справи" вимагав син екс-прокурора

Депутат Олександр Онищенко заявляє, людина, яка вимагала у нього гроші за "вирішення його газової справи в САП", є сином екс-прокурора Одеської області, і ініціатором розслідування став сам нардеп.

Про це Онищенко написав на своїй сторінці Facebook.

"У середині літа на мене вийшов один зухвалий хлопець, який через мого посередника запропонував мені "повирішувати" всі мої кримінальні справи. Пронирливий хлопець представився близькою людиною Назара Холодницького, і до речі, перевірка підтвердила, що він з прокурорської сім'ї. Більше того, з Холодницьким точно знайомий. Але це так, штрихи про те, з якими кадрами водиться наш керівник САП", - написав Онищенко.

"Цей хлопець запропонував мені через посередника "подарувати" йому 2 мільйони доларів за закриття "газової справи". Так як для мене все це "газову справу" - суцільний "разводняк", я тут же подав заяву в ГПУ (20 липня, номер кримінального провадження 420160000000011888) про те, що з мене вимагають хабар. Власне, на цьому моя участь в цій історії закінчилася", - зазначив депутат.

"Надалі, мені постійно повідомляли, що цей шахрай слав повідомлення моїй довіреній особі, обіцяючи зустрічі з Холодницьким і інші "рухи", але в цілому, я знав, що ця людина перебуває під наглядом Генпрокуратури і особливо на нього не реагував", - додав депутат.

Він також похвалив ГПУ: "Молодці, не сперечаюся". Але просить не робити з цього сенсацію.

"Взяли його саме тому, що я написав заяву в прокуратуру. А по-друге, не треба говорити, що особисто мене хтось "розводив". Хабар-приманку шахраєві дали зі спецфонду ГПУ, і до цих грошей я не маю жодного відношення . Ось і вся історія. Слідство ж нехай з'ясовує, яке відношення до Холодницького мав цей шахрай, наскільки вони були знайомі. У будь-якому випадку, Назару Холодницькому потрібно шукати друзів-знайомих більш вибірково", - написав Онищенко.

Пізніше в своєму іншому пості він уточнив, що людина на ім'я Сергій, син екс-прокурора Одеської області, представився родичем Холодницького.

"Він вимагав від мене мільйон доларів за вирішення питання. Я тоді записав його на диктофон і разом з листуванням і заявою про вимагання передав в Генпрокуратуру", - написав він.

На уточнююче запитання "Української правди" про те, що в різних постах Онищенко каже про вимагання або 1 мільйона, або 2 мільйонів, депутат відповів:

"Він почав влітку з одного мільйона. Потім ставки зросли".

Раніше Правоохоронці викрили шахрая, який пообіцяв за винагороду вплинути на голову САП Назара Холодницького і закрити "справу Онищенка".

Оксана Коваленко, УП