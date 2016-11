У Каліфорнії почалися протести після перемоги Трампа

В Окленді, штат Каліфорнія, проходять акції протесту після перемоги республіканця Дональда Трампа на виборах президента США.

Про це повідомляє ABC News.

Натовпи людей вийшли на вулиці, вони скандують "Чиї вулиці? Наші вулиці!". У місті зафіксовані декілька підпалів.

Protest against @realDonaldTrump still going strong in #Oakland. People shouting "not my president" and "who's streets? our Streets!" pic.twitter.com/w1GRGtid9d