У Каліфорнії почалися протести після перемоги Трампа

В Окленді, штат Каліфорнія, проходять акції протесту після перемоги республіканця Дональда Трампа на виборах президента США.

Про це повідомляє ABC News.

Натовпи людей вийшли на вулиці, вони скандують "Чиї вулиці? Наші вулиці!". У місті зафіксовані декілька підпалів.

Protest against @realDonaldTrump still going strong in #Oakland. People shouting "not my president" and "who's streets? our Streets!" pic.twitter.com/w1GRGtid9d — Gillian Edevane (@GillianNBC) November 9, 2016

Надходять повідомлення також про протести в Лос-Анджелесі та кількох інших містах. "Не наш президент!", - кричать мітингувальники, яких лише на території Університету Каліфорнії близько тисячі студентів.

Зазначимо, що у Каліфорнії з великою перевагою перемогла демократка Гілларі Клінтон.

Як повідомлялося, кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп набрав більше 270 голосів вибірників, необхідних для загальної перемоги.

Європейська правда