У Каліфорнії почалися протести після перемоги Трампа

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Середа, 9 листопада 2016, 12:39

В Окленді, штат Каліфорнія, проходять акції протесту після перемоги республіканця Дональда Трампа на виборах президента США.

Про це повідомляє ABC News.

Натовпи людей вийшли на вулиці, вони скандують "Чиї вулиці? Наші вулиці!". У місті зафіксовані декілька підпалів.

Надходять повідомлення також про протести в Лос-Анджелесі та кількох інших містах. "Не наш президент!", - кричать мітингувальники, яких лише на території Університету Каліфорнії близько тисячі студентів.

Зазначимо, що у Каліфорнії з великою перевагою перемогла демократка Гілларі Клінтон.

Як повідомлялося, кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп набрав  більше 270 голосів вибірників, необхідних для загальної перемоги.

Європейська правда

Теми: Трамп США
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Коментарі — 2
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IP: 178.94.18.---FLAG09.11.2016 13:37
val mashtak :
Цілком згоден з тобою,шановний VAL MASHTAK ! РЕСПЕКТ !
Сьогодні,на не шановному мною каналу(українофобів - Рабіновича , Мураєва і Азарова) News On показали декілька інтерв'ю на дуже відомій мононаціональній вулиці США - Брайтон Біч. Так ось,всі ці бувші "совіцькі" євреї,як один, голосували за Трампа.Тому,що він буде - проти незалежності України. Так вони з ненавистю,казали...
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IP: 195.242.80.---val mashtak 09.11.2016 13:18
На самом деле на президентских выборах в США одержала победу агентура Кремля из числа выбLядков палачей ВЧК, ГПУ, НКВД, МГБ, из числа выбLядков истязателей ГУЛАГа, из числа
выбLядков организаторов и исполнителей Голодоморов 30-тых годов, рассеявшаяся благодаря израильским визам после распада СССР абсолютно по всему миру и усиленно изображающая из себя в заграницах "невинных жертв" сталинизма
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